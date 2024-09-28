السيد الحوثي: نزعة العدو الإسرائيلي لم تختلف عند استهداف الأمين العام السابق لحزب الله السيد عباس الموسوي والشيخ راغب حرب والقيادات الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2024 - 20:54

السيد الحوثي: نزعة العدو الإسرائيلي لم تختلف عند استهداف الأمين العام السابق لحزب الله السيد عباس الموسوي والشيخ راغب حرب والقيادات الفلسطينية

منذ 19 mins 28 September، 2024
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