اعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في شلومي بالجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2024 - 17:50

اعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في شلومي بالجليل الغربي

منذ 28 mins 28 September، 2024
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