سكان الضفة الغربية يتحدثون عن سماع دوي عدة إنفجارات بالمستوطنات نتيجة الصلية الصاروخية التي أطلقت من لبنان قبل قليل – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2024 - 08:32

سكان الضفة الغربية يتحدثون عن سماع دوي عدة إنفجارات بالمستوطنات نتيجة الصلية الصاروخية التي أطلقت من لبنان قبل قليل

منذ 41 mins 28 September، 2024
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