إعلام العدو: رشقة صاروخية كبيرة لحزب الله على صفد ومحيطها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2024 - 08:32

إعلام العدو: رشقة صاروخية كبيرة لحزب الله على صفد ومحيطها

منذ 1 ساعة 28 September، 2024
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