مراسل المنار: صلية صاروخية ثقيلة من المنطقة الحدودية باتجاه الاراضي المحتلة وصافرات الانذار تدوي في المستعمرات الواقعة شرقي صفد – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2024 - 07:00

مراسل المنار: صلية صاروخية ثقيلة من المنطقة الحدودية باتجاه الاراضي المحتلة وصافرات الانذار تدوي في المستعمرات الواقعة شرقي صفد

منذ 36 mins 28 September، 2024
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