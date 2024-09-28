مراسل المنار: سلسلة غارات لطيران العدو الصهيوني استهدفت مبانٍ في منطقة الحدث – الليلكي بالضاحية الجنوبية لبيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2024 - 02:18

مراسل المنار: سلسلة غارات لطيران العدو الصهيوني استهدفت مبانٍ في منطقة الحدث – الليلكي بالضاحية الجنوبية لبيروت

منذ 1 ساعة 28 September، 2024
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