الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: نؤكد أن المجزرة الدموية الهائلة التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي بإلقاء أطنان من القنابل على مباني سكنية في الضاحية الجنوبية هي جريمة ابادة مكتملة الأركان ومثبتة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2024 - 00:40

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: نؤكد أن المجزرة الدموية الهائلة التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي بإلقاء أطنان من القنابل على مباني سكنية في الضاحية الجنوبية هي جريمة ابادة مكتملة الأركان ومثبتة

منذ 7 mins 28 September، 2024
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