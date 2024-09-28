إصابات باستهداف العدو الاسرائيلي لخيام النازحين في مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 28 2024 - 00:42

إصابات باستهداف العدو الاسرائيلي لخيام النازحين في مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة

منذ 19 mins 28 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة