مراسل المنار: طيران العدو الاسرائيلي اعتدى على بلدتي عيتيت وجويا في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2024 - 00:40

مراسل المنار: طيران العدو الاسرائيلي اعتدى على بلدتي عيتيت وجويا في جنوب لبنان

منذ 17 mins 28 September، 2024
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