إذاعة جيش العدو: الطلب من سكان صفد وميرون وهضبة الجولان وإصبع الجليل والجليل الأعلى البقاء قرب من الملاجئ – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2024 - 21:24

إذاعة جيش العدو: الطلب من سكان صفد وميرون وهضبة الجولان وإصبع الجليل والجليل الأعلى البقاء قرب من الملاجئ

منذ 20 mins 27 September، 2024
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