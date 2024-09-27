المقاومة الإسلامية: ردا على الاستباحة الهمجية للمدنيين قصفنا مرتين مدينة طبريا المحتلة بالصواريخ – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2024 - 17:56

المقاومة الإسلامية: ردا على الاستباحة الهمجية للمدنيين قصفنا مرتين مدينة طبريا المحتلة بالصواريخ

منذ 48 mins 27 September، 2024
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