هتافات احتجاجية في الجمعية العامة للأمم المتحدة قبيل بدء القاء نتنياهو كلمة ومغادرة عدد من الوفود – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2024 - 17:56

هتافات احتجاجية في الجمعية العامة للأمم المتحدة قبيل بدء القاء نتنياهو كلمة ومغادرة عدد من الوفود

منذ 1 ساعة 27 September، 2024
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