مراسل المنار: شهداء وجرحى مدنيين في غارة صهيونية استهدف منزلاً في بلدة رشاف في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2024 - 16:06

مراسل المنار: شهداء وجرحى مدنيين في غارة صهيونية استهدف منزلاً في بلدة رشاف في جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 27 September، 2024
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