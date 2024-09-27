إعلام العدو: هبوط مروحية عسكرية إسرائيلية في مستشفى تل هشومير قرب تل أبيب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2024 - 14:10

إعلام العدو: هبوط مروحية عسكرية إسرائيلية في مستشفى تل هشومير قرب تل أبيب

منذ 20 mins 27 September، 2024
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