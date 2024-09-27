وزارة الصحة اللبنانية: أكثر من 700 شهيد و2600 جريح جراء عدوان الاحتلال على لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2024 - 14:08

وزارة الصحة اللبنانية: أكثر من 700 شهيد و2600 جريح جراء عدوان الاحتلال على لبنان

منذ 2 ساعة 27 September، 2024
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