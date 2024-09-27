“إسرائيل اليوم” العبرية : حزب الله لا يزال صاحب اليد العليا استراتيجياً، لأن الصورة الأساسية للشمال المهجور والمواطنين الذين تم إجلاؤهم لم تتغير – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2024 - 10:04

“إسرائيل اليوم” العبرية : حزب الله لا يزال صاحب اليد العليا استراتيجياً، لأن الصورة الأساسية للشمال المهجور والمواطنين الذين تم إجلاؤهم لم تتغير

منذ 6 mins 27 September، 2024
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