مراسل المنار: رشقة صاروخية جديدة باتجاه الداخل الفلسطيني المحتل – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2024 - 10:04

مراسل المنار: رشقة صاروخية جديدة باتجاه الداخل الفلسطيني المحتل

منذ 26 mins 27 September، 2024
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