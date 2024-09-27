اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في المناطق الواقعة شرق بحيرة طبريا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2024 - 10:04
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المقاومة الاسلامية: قصف قاعدة ميشار "مقر الاستخبارات الرئيسية للمنطقة الشمالية" بصلية صاروخية دفاعا عن لبنان وشعبه
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السيد عبد الملك الحوثي: حزب الله ألحق أكبر الهزائم بالعدو في مراحل كان فيها لا يمتلك من العدة والعدد ما يمتلكه اليوم
السيد عبد الملك الحوثي: العدو لن يحقق اهدافه في لبنان ولن يربح هذا التصعيد
المقاومة الاسلامية هاجمت قاعدة شمشون بسرب من المسيرات الانقضاضية دفاعاً عن لبنان وشعبه واصابت اهدافها بدقة
اعلام العدو: حوالى 80 صاروخا اطلقت من لبنان تجاه منطقة صفد
إعلام العدو عن مستشفيات الشمال: استقبلنا عشرات الجرحى جراء القصف الصاروخي من لبنان وصفت حالة بعضهم بالخطيرة
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد المجاهد القائد محمد حسين سرور "الحاج ابو صالح" من بلدة عيتا الشعب شهيدا على طريق القدس
اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في المناطق الواقعة شرق بحيرة طبريا
منذ 33 mins
27 September، 2024
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