المقاومة الإسلامية: مجاهدونا قصفوا مستعمرة كريات آتا بصلية من ‏صواريخ فادي 1 – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2024 - 10:02

المقاومة الإسلامية: مجاهدونا قصفوا مستعمرة كريات آتا بصلية من ‏صواريخ فادي 1

منذ 35 mins 27 September، 2024
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