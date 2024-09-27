المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم بواسطة صاروخ الأرقب “كروز مطور” هدفا حيويا في فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2024 - 06:14

المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم بواسطة صاروخ الأرقب “كروز مطور” هدفا حيويا في فلسطين المحتلة

منذ 1 ساعة 27 September، 2024
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