المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد القائد محمد حسين سرور “الحاج أبو صالح” من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2024 - 01:34

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد القائد محمد حسين سرور “الحاج أبو صالح” من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس

منذ 1 ساعة 27 September، 2024
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