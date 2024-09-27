قوات العدو الاسرائيلي تطلق الرصاص باتجاه منازل المواطنين خلال اقتحام مخيم العروب شمال الخليل بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2024 - 00:02

قوات العدو الاسرائيلي تطلق الرصاص باتجاه منازل المواطنين خلال اقتحام مخيم العروب شمال الخليل بالضفة المحتلة

منذ 38 mins 26 September، 2024
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