4 شهداء من عائلة واحدة بقصف العدو الاسرائيلي لشقة سكنية في حي الجرن بجباليا البلد شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2024 - 00:02
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4 شهداء من عائلة واحدة بقصف العدو الاسرائيلي لشقة سكنية في حي الجرن بجباليا البلد شمال قطاع غزة
منذ 1 ساعة
26 September، 2024
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