آخر تطورات العدوان على لبنان مع مراسلينا في المناطق – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2024 - 20:56

آخر تطورات العدوان على لبنان مع مراسلينا في المناطق

منذ 14 mins 26 September، 2024
العدوان على لبنان
طوفان الأقصى - لبنان

تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي شن عدوانها على مناطق جنوبية وبقاعية، مستهدفة المناطق السكنية. وفيما يلي آخر تطورات المساء مع شبكة مراسلينا في المناطق.

تطورات العدوان الاسرائيلي على لبنان في منطقة صور مع مراسلنا سامر الحاج علي

تطورات العدوان الاسرائيلي على لبنان في منطقة بنت جبيل مع مراسلنا هاشم السيد حسن

تطورات العدوان الاسرائيلي على لبنان في منطقة البقاع مع مراسلنا علي يزبك

تطورات العدوان الاسرائيلي على لبنان في منطقة البقاع الغربي مع مراسلنا ماهر قمر

تطورات العدوان الاسرائيلي على لبنان في منطقة الهرمل مع مراسلنا غسان قانصو

تطورات العدوان الاسرائيلي على لبنان في منطقة النبطية مع مراسلنا علي شبيب

المصدر: المنار

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