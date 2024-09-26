آخر تطورات العدوان على لبنان مع مراسلينا في المناطق

تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي شن عدوانها على مناطق جنوبية وبقاعية، مستهدفة المناطق السكنية. وفيما يلي آخر تطورات المساء مع شبكة مراسلينا في المناطق.

تطورات العدوان الاسرائيلي على لبنان في منطقة صور مع مراسلنا سامر الحاج علي

تطورات العدوان الاسرائيلي على لبنان في منطقة #صور مع مراسلنا سامر الحاج علي pic.twitter.com/RIz5NCGlAf — قناة المنار (@TVManar1) September 26, 2024

تطورات العدوان الاسرائيلي على لبنان في منطقة بنت جبيل مع مراسلنا هاشم السيد حسن

تطورات العدوان الاسرائيلي على لبنان في منطقة #بنت_جبيل مع مراسلنا هاشم السيد حسن pic.twitter.com/Ou33YsN1Po

— قناة المنار (@TVManar1) September 26, 2024

تطورات العدوان الاسرائيلي على لبنان في منطقة البقاع مع مراسلنا علي يزبك

تطورات العدوان الاسرائيلي على لبنان في منطقة #البقاع مع مراسلنا علي يزبك pic.twitter.com/kkVBAjuU5Q — قناة المنار (@TVManar1) September 26, 2024

تطورات العدوان الاسرائيلي على لبنان في منطقة البقاع الغربي مع مراسلنا ماهر قمر

تطورات العدوان الاسرائيلي على لبنان في منطقة #البقاع_الغربي مع مراسلنا ماهر قمر pic.twitter.com/aYqSAXq7Ql

— قناة المنار (@TVManar1) September 26, 2024

تطورات العدوان الاسرائيلي على لبنان في منطقة الهرمل مع مراسلنا غسان قانصو

تطورات العدوان الاسرائيلي على لبنان في منطقة #الهرمل مع مراسلنا غسان قانصو pic.twitter.com/PnHvIMBD06 — قناة المنار (@TVManar1) September 26, 2024

تطورات العدوان الاسرائيلي على لبنان في منطقة النبطية مع مراسلنا علي شبيب

تطورات العدوان الاسرائيلي على لبنان في منطقة #النبطية مع مراسلنا علي شبيب pic.twitter.com/EfNvbNMgAq

— قناة المنار (@TVManar1) September 26, 2024

المصدر: المنار