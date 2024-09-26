مجاهدو المقاومة الإسلامية قصفوا مستعمرة أحيهود بِخمسين ‏صاروخاً – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2024 - 17:52

مجاهدو المقاومة الإسلامية قصفوا مستعمرة أحيهود بِخمسين ‏صاروخاً

منذ 24 mins 26 September، 2024
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