مراسل المنار: 3 جرحى كحصيلة أولية للغارة الصهيونية على مبنى قرب تقاطع الرويس حي الابيض في الضاحية الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2024 - 17:52

مراسل المنار: 3 جرحى كحصيلة أولية للغارة الصهيونية على مبنى قرب تقاطع الرويس حي الابيض في الضاحية الجنوبية

منذ 1 ساعة 26 September، 2024
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