اعلام العدو: رصد 30 صاروخاً في عكا وخليج حيفا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 26 2024 - 11:42

اعلام العدو: رصد 30 صاروخاً في عكا وخليج حيفا

منذ 30 mins 26 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة