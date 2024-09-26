مراسل المنار: غارات معادية على كفررمان الدوير زفتا دبين السماعية كفرشوبا الخيام والبازورية – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
September 26 2024 - 10:10
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
26 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
المقاومة الاسلامية: وحدات الدفاع الجوي تتصدى لطائرتين حربيتين معاديتين مقابل بلدتي حولا وميس الجبل
إذاعة جيش العدو: لا توجد منطقة في "إسرائيل" خارج دائرة القتال من جبل الشيخ إلى وادي عربة
إعلام العدو عن مستشفيات الشمال: استقبلنا عشرات الجرحى جراء القصف الصاروخي من لبنان وصفت حالة بعضهم بالخطيرة
مراسل المنار: غارات معادية على الدوير زفتا دبين السماعية كفرشوبا الخيام الشرقية كفرجوز جبشيت وحومين الفوقا
ميقاتي: ما نشهده اليوم هو تصعيد غير مسبوق، مع اللجوء إلى وسائل وآليات جديدة لاسيما الإلكترونية لإلحاق الأذى بأبناء لبنان
إعلام العدو: تم إطلاق طائرة بدون طيار من العراق باتجاه قواعد الجيش الإسرائيلي وفشلت الدفاعات الجوية باعتراضها
إعلام العدو: فرض رقابة على حدث انفجار الطائرة المسيرة التي أطلقت من العراق
المقاومة الإسلامية في العراق هاجمت بالطيران المسير هدفا عسكريا في شمال فلسطين المحتلة
المقاومة الإسلامية في العراق هاجمت بصاروخ الأرقب (كروز مطور) هدفا حيويا في شمال فلسطين المحتلة
إذاعة جيش العدو: تم إطلاق 3 مسيّرات من العراق خلال الليلة الماضية
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم الأربعاء بشأن الأوضاع في لبنان
إستشهاد المصور السابق في قناة المنار الزميل كامل كركي في العدوان الغاشم على الجنوب
الإمام السيد علي الخامنئي: النصر النهائي سيكون لجبهة المقاومة وجبهة حزب الله
الإمام الخامنئي: لو كان بإمكان الكيان الخبيث هزيمة المقاومة في فلسطين ولبنان لما عمد إلى ارتكاب الجرائم بحق المدنيين
رويترز عن مصدر: إطلاق صواريخ من مناطق استهدفتها "إسرائيل" مسبقًا يثبت قدرة حزب الله على إخفاء أسلحته
مراسل المنار: غارات معادية على كفررمان الدوير زفتا دبين السماعية كفرشوبا الخيام والبازورية
منذ 16 mins
26 September، 2024
عاجل
التعليقات
ذات صلة
مراسل المنار: غارات معادية على الشرقية كفرجوز جبشيت وحومين الفوقا
ميقاتي: لبنان لا يطلب معروفاً ولدينا الحق بحماية سيادة وطننا
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: نطالب بوقف العدوان الاسرائيلي على غزة الذي تنعكس تداعياته على لبنان والمنطقة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}