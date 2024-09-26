رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: نطالب بوقف العدوان الاسرائيلي على غزة الذي تنعكس تداعياته على لبنان والمنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2024 - 10:08

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: نطالب بوقف العدوان الاسرائيلي على غزة الذي تنعكس تداعياته على لبنان والمنطقة

منذ 27 mins 26 September، 2024
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