مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: التصعيد لن يحل أي شيء لأن الحرب لا تحل أي شيء – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2024 - 05:22

مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: التصعيد لن يحل أي شيء لأن الحرب لا تحل أي شيء

منذ 1 ساعة 26 September، 2024
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