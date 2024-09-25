آخر تطورات العدوان على لبنان المسائية مع مراسلينا في المناطق – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2024 - 22:36

آخر تطورات العدوان على لبنان المسائية مع مراسلينا في المناطق

منذ 1 ساعة 25 September، 2024
العدوان على لبنان - البقاع
تقارير مصورة - طوفان الأقصى - لبنان

تواصل قوات العدو الاسرائيلي عدوانها على لبنان، مستهدفة العديد من المناطق السكنية في الجنوب والبقاع، متجاهلة كل الأعراف الإنسانية والقانونية. وأوجز مراسلينا في المناطق آخر التطورات المسائية لهذا اليوم.

آخر التطورات الميدانية في منطقة صور مع مراسلنا سامر الحاج علي

آخر التطورات الميدانية في منطقة البقاع مع مراسلنا علي يزبك

آخر التطورات الميدانية في منطقة النبطية مع مراسلنا علي شبيب

آخر التطورات الميدانية في منطقة البقاع الغربي مع مراسلنا ماهر قمر

آخر التطورات الميدانية في منطقة جبيل وكسروان مع مراسلنا محمد الحاج حسين

المصدر: المنار

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