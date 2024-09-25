وحدات الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية تصدت لطائرتين ‏حربيتين معاديتين ‏مقابل بلدتي حولا وميس الجبل بالأسلحة المناسبة وأجبرتهما على مغادرة الأجواء ‏اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2024 - 16:52

وحدات الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية تصدت لطائرتين ‏حربيتين معاديتين ‏مقابل بلدتي حولا وميس الجبل بالأسلحة المناسبة وأجبرتهما على مغادرة الأجواء ‏اللبنانية

منذ 28 mins 25 September، 2024
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