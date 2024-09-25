مجاهدو المقاومة الإسلامية قصفوا مصنع المواد المتفجرة في منطقة زخرون بصلية من صواريخ فادي 3 – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2024 - 16:52
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إعلام العدو: صاروخ باليستي متوسط المدى أطلق من لبنان وتم تفعيل منظومة آرو (السهم) لمحاولة اعتراضه
المقاومة الإسلامية نفذت الثلاثاء 18 عملية إطلاق صواريخ ومسيرات انقضاضية على مواقع للعدو الصهيوني دفاعاً عن لبنان وشعبه
المقاومة الإسلامية قصفت قاعدتي إيلانيا وعاموس ومطار مجيدو العسكري وقاعدة ومطار رامات ديفيد بصواريخ فادي 1 وفادي 2
إعلام العدو: مدينة صفد فارغة بعدما تحولت إلى هدف كبير لحزب الله وكل الأعمال فيها تنهار
مراسلو المنار: الطيران المعادي شن غارات على بلدات عيتا الشعب وشيحين وبيت ليف ومجدلزون والمحمودية ويحمر وحاريص
وزير الصحة فراس الأبيض: استشهاد 4 مسعفين واستهداف 14 آلية ومركزا طبيا في عيناتا ومستشفى بنت جبيل الحكومي
وزارة الصحة: 3 شهداء و13 جريح في عين قانا - 4 شهداء و7 جرحى في جون - 3 شهداء و9 جرحى في المعيصرة - كسروان
إعلام العدو: تم إطلاق طائرة بدون طيار من العراق باتجاه قواعد الجيش الإسرائيلي وفشلت الدفاعات الجوية باعتراضها
إعلام العدو: فرض رقابة على حدث انفجار الطائرة المسيرة التي أطلقت من العراق
المقاومة الإسلامية في العراق هاجمت بالطيران المسير هدفا عسكريا في شمال فلسطين المحتلة
المقاومة الإسلامية في العراق هاجمت بصاروخ الأرقب (كروز مطور) هدفا حيويا في شمال فلسطين المحتلة
إذاعة جيش العدو: تم إطلاق 3 مسيّرات من العراق خلال الليلة الماضية
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم الأربعاء بشأن الأوضاع في لبنان
إستشهاد المصور السابق في قناة المنار الزميل كامل كركي في العدوان الغاشم على الجنوب
الإمام السيد علي الخامنئي: النصر النهائي سيكون لجبهة المقاومة وجبهة حزب الله
الإمام الخامنئي: لو كان بإمكان الكيان الخبيث هزيمة المقاومة في فلسطين ولبنان لما عمد إلى ارتكاب الجرائم بحق المدنيين
رويترز عن مصدر: إطلاق صواريخ من مناطق استهدفتها "إسرائيل" مسبقًا يثبت قدرة حزب الله على إخفاء أسلحته
مجاهدو المقاومة الإسلامية قصفوا مصنع المواد المتفجرة في منطقة زخرون بصلية من صواريخ فادي 3
منذ 56 mins
25 September، 2024
عاجل
منطقة زخرون
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