وسائل إعلام إسرائيلية: بعد تفعيل صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى، تم رصد صاروخ باليستي متوسط المدى أطلق من لبنان وتم تفعيل منظومة آرو (السهم) لمحاولة اعتراضه – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2024 - 07:32

وسائل إعلام إسرائيلية: بعد تفعيل صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى، تم رصد صاروخ باليستي متوسط المدى أطلق من لبنان وتم تفعيل منظومة آرو (السهم) لمحاولة اعتراضه

منذ 31 mins 25 September، 2024
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