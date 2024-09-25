إذاعة جيش الاحتلال: الصاروخ الذي أطلقه حزب الله نحو تل أبيب باليستي متوسط المدى – موقع قناة المنار – لبنان
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المقاومة الإسلامية قصفت قاعدتي إيلانيا وعاموس ومطار مجيدو العسكري وقاعدة ومطار رامات ديفيد بصواريخ فادي 1 وفادي 2
المقاومة الاسلامية: هجوم بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر وحدة المهام البحرية الخاصة "الشييطت 13" بقاعدة عتليت
إعلام العدو: مدينة صفد فارغة بعدما تحولت إلى هدف كبير لحزب الله وكل الأعمال فيها تنهار
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وزير الصحة فراس الأبيض: استشهاد 4 مسعفين واستهداف 14 آلية ومركزا طبيا في عيناتا ومستشفى بنت جبيل الحكومي
مراسلو المنار: غارات للطيران المعادي على بلدات القليلة والبازورية ودبعال وعربصاليم وبيت ياحون ومركبا وطورا جنوب لبنان
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الرئيس الحريري: أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية أمانة عند كل اللبنانيين ونصرتهم تتقدم على أي إعتبار
المقاومة الإسلامية قصفت معسكر إلياكيم التابع لقيادة المنطقة الشمالية جنوب حيفا بصواريخ فادي 2 دفاعا عن لبنان وشعبه
المقاومة الإسلامية: دفاعاً عن لبنان وشعبه قصفنا مصنع المواد المتفجرة في زخرون (على عمق 60 كلم) بصلية من صواريخ فادي 2
المقاومة الاسلامية: استهداف قاعدة شمشون وهي مركز تجهيز قيادي ووحدة تجهيز اقليمية بصواريخ فادي 3
المقاومة الاسلامية استهدفت قاعدة دادو التي تشكل مقر قيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو الاسرائيلي بخمسين صاروخاً
المقاومة الإسلامية قصفت مستعمرات كريات شمونة وروش بينا وهجوشريم وكتسرين بصليات صاروخية مكثفة
قائد المنطقة الشمالية السابق: لم نحقق أي هدف ولم نستعِد الأسرى ولم نقضِ على حماس
إذاعة جيش الاحتلال: الصاروخ الذي أطلقه حزب الله نحو تل أبيب باليستي متوسط المدى
منذ 31 mins
25 September، 2024
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الصحافة : 25-9-2024
إعلام العدو: للمرة الأولى يطلق صاروخ باليستي من لبنان إلى تل أبيب
وسائل إعلام إسرائيلية: بعد تفعيل صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى، تم رصد صاروخ باليستي متوسط المدى أطلق من لبنان وتم تفعيل منظومة آرو (السهم) لمحاولة اعتراضه
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