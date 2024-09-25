16 شهيدًا بقصف إسرائيلي على مخيم النصيرات

استشهد 16 مواطنًا وأصيب آخرون، يوم الثلاثاء، بغارات جوية إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد 10 مواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة الوصيفي بالمخيم. وأوضح مستشفى العودة إن 8 شهداء و11 إصابة وصلوا إلى مركز الطوارئ التابع له جراء قصف الاحتلال منزلًا بالقرب من النادي الأهلي، فيما وصل شهيدان آخران لمستشفى شهداء الأقصى.

وأشارت مصادر اعلامية إلى أن طائرات مسيرة “كواد كوبتر” أطلقت النار بشكل كثيف على منازل المواطنين بالمخيم الجديد شمال غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

ولفت إلى إطلاق النار بشكل كثيف من آليات ومسيرات الاحتلال شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وكان 6 مواطنين استشهدوا بقصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات، بينهم 3 سيدات إلى جانب عدد من الجرحى بينهم مسعف وحالات خطيرة.

وقالت مصادر طبية في مستشفى العودة إنها استقبلت 4 شهداء و21 إصابة جراء قصف الاحتلال منزلًا في منطقة المخيم الجديد شمالي مخيم النصيرات. والشهداء هم: أحمد نبيل جاسر، سماح علي الشريف، ابتسام خميس الشريف “أبو رحمة”، رويدة شحدة فرج الله.

وأفادت مصادر طبية بأن 44 فلسطينيًا استشهدوا في غارات إسرائيلية استهدفت منازل مأهولة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وارتكبت قوات الاحتلال، خلال أقل من 12 ساعة يوم الثلاثاء، ثلاث مجازر بحق العائلات الفلسطينية في المخيم الجديد شمال غربي بالنصيرات، ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ومنطقة الـ17 بشمال القطاع، أسفرت عن 17 شهيدًا، بينهم أطفال ونساء، وعدة إصابات بينها خطيرة.

المصدر: وكالة صفا