الرئيس الايراني: يجب عدم السكوت حيال القتل الذي ترتكبه “إسرائيل” في لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2024 - 01:16

الرئيس الايراني: يجب عدم السكوت حيال القتل الذي ترتكبه “إسرائيل” في لبنان

منذ 1 ساعة 24 September، 2024
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