الرئيس الايراني: يجب عدم السكوت حيال القتل الذي ترتكبه “إسرائيل” في لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2024 - 01:16
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المقاومة الإسلامية تعلن تنفيذ 6 عمليات نوعية بصواريخ فادي 1 و2 في العمق المحتل خلال أقل من ساعة فجر اليوم الثلاثاء
المقاومة الإسلامية قصفت المخازن الرئيسية التابعة للمنطقة الشمالية بقاعدة نيمرا بعشرات صواريخ دفاعا عن لبنان وشعبه
المقاومة الاسلامية: استهداف قاعدة شمشون وهي مركز تجهيز قيادي ووحدة تجهيز اقليمية بصواريخ فادي 3
المقاومة الاسلامية تستهدف قاعدة دادو التي تشكل مقر قيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو الاسرائيلي بخمسين صاروخاً
المقاومة الاسلامية: هجوم بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر وحدة المهام البحرية الخاصة "الشييطت 13" بقاعدة عتليت
إعلام العدو: مدينة صفد فارغة بعدما تحولت إلى هدف كبير لحزب الله وكل الأعمال فيها تنهار
مراسلو المنار: الطيران المعادي شن غارات على بلدات عيتا الشعب وشيحين وبيت ليف ومجدلزون والمحمودية ويحمر وحاريص
وزير الصحة فراس الأبيض: استشهاد 4 مسعفين واستهداف 14 آلية ومركزا طبيا في عيناتا ومستشفى بنت جبيل الحكومي
الخارجية القطرية: ندين بأشد العبارات العدوان على لبنان واستمرار التصعيد بسبب تفلت "إسرائيل" من المحاسبة
رئيس الوزراء العراقي: يقف العراق حكومة وشعبا وقفة الحق والعدالة والمبادئ إلى جانب لبنان
الرئيس الحريري: أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية أمانة عند كل اللبنانيين ونصرتهم تتقدم على أي إعتبار
الرئيس الحريري: أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية أمانة عند كل اللبنانيين ونصرتهم تتقدم على أي إعتبار
الرئيس الايراني: يجب عدم السكوت حيال القتل الذي ترتكبه “إسرائيل” في لبنان
منذ 1 ساعة
24 September، 2024
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