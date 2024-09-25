إصابات بقصف صهيوني استهدف منزلا في منطقة المغربي بحي الصبرة جنوب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2024 - 01:16

إصابات بقصف صهيوني استهدف منزلا في منطقة المغربي بحي الصبرة جنوب مدينة غزة

منذ 2 ساعة 24 September، 2024
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