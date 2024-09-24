شهداء وجرحى بقصف العدو الاسرائيلي لمنزل في بلدة النصر شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2024 - 21:32

شهداء وجرحى بقصف العدو الاسرائيلي لمنزل في بلدة النصر شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة

منذ 37 mins 24 September، 2024
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