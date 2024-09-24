المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا شنوا هجوما جويا بسرب من ‏المسيّرات الانقضاضية على مقر وحدة المهام البحرية الخاصة “الشييطت 13” في قاعدة عتليت الاسرائيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2024 - 21:32

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا شنوا هجوما جويا بسرب من ‏المسيّرات الانقضاضية على مقر وحدة المهام البحرية الخاصة “الشييطت 13” في قاعدة عتليت الاسرائيلية

منذ 53 mins 24 September، 2024
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