القناة 12 العبرية: إطلاق 105 صواريخ من لبنان عقب قصف الاحتلال الضاحية الجنوبية لبيروت مساء اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2024 - 17:18

القناة 12 العبرية: إطلاق 105 صواريخ من لبنان عقب قصف الاحتلال الضاحية الجنوبية لبيروت مساء اليوم

منذ 43 mins 24 September، 2024
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