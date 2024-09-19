اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في متات بالجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2024 - 15:46

اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في متات بالجليل الغربي

منذ 1 ساعة 19 September، 2024
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