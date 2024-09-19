اعلام العدو: سقوط قتيل جديد في صفوف الجيش الإسرائيلي بنيران حزب الله في يعرا بالجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 19 2024 - 15:46

اعلام العدو: سقوط قتيل جديد في صفوف الجيش الإسرائيلي بنيران حزب الله في يعرا بالجليل الغربي

منذ 1 ساعة 19 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة