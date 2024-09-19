اعلام العدو: سقوط قتيل جديد في صفوف الجيش الإسرائيلي بنيران حزب الله في يعرا بالجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2024 - 15:46
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كتائب القسام: تفجير ناقلة جند صهيونية بعبوتي "شواظ" وناقلتي جند أخريين بقذيفة الياسين 105 وقذيفة التاندوم في كمين رفح
اعلام العدو: سقوط قتيل جديد في صفوف الجيش الإسرائيلي بنيران حزب الله في يعرا بالجليل الغربي
منذ 1 ساعة
19 September، 2024
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