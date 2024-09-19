إعلام العدو: معلومات أولية عن سقوط عدد من الجرحى جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه منطقة تل حاي قرب كريات شمونه – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2024 - 08:04

إعلام العدو: معلومات أولية عن سقوط عدد من الجرحى جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه منطقة تل حاي قرب كريات شمونه

منذ 6 mins 19 September، 2024
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