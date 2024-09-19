طوفان الأقصى | 349 يوماً على العدوان .. 10 شهداء بقصف ليلي لمنازل المواطنين شمال قطاع غزّة وجنوبه

دخل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزّة، يومه الـ349، متسبباً بسقوط آلاف الصحايا بين شهيد وجريح، وتهجير نحو مليوني فلسطيني، داخل قطاع غزّة، فضلاً عن انتشار المجاعة والأمراض المعدية ، بسبب الحصار المفروض على القطاع.

و سقط عشرة شهداء على الأقل باعتداءات طالت ليل الأربعاء – الخميس، مناطق متفرّقة من قطاع غزّة، مع دخول العدوان الاسرائيلي على القطاع، يومه الـ349.

وفجر اليوم الخميس، سقط شهيدان وأصيب آخرون، جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة شاهين في محيط مسجد الشوربجي بمنطقة الفاخورة، في مخيّم جباليا شمالي قطاع غزة.

المديرية العامة للدفاع المدني أعلنت استشهاد الرقيب مصعب عبد الله الكردي وزوجته الحامل في شهرها السابع ، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلهما في منطقة الفاخورة بمشروع بيت لاهيا، وبذلك يرتفع عدد شهداء الدفاع المدني في الحرب الحالية إلى 84 شهيدًا.

و استشهد 8 فلسطينيين، مساء أمس الأربعاء، في غارتين إسرائيليتين استهدفتا منزلين مأهولين بمدينتي خان يونس ورفح، جنوب قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني، في بيان، إن “طواقمه في رفح انتشلت شهيدين من استهداف منزل لعائلة القاضي في منطقة حي الزهور”.

وفي بيان ثان، أعلن الدفاع المدني إن طواقمه في “خان يونس انتشلت 6 شهداء من عائلة حويج، نازحين في منزل مستهدف يعود لعائلة النجار”.

وبصسقوط الشهداء العشرة، يتجاوز عدد الشهداء 41282 ، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بعدما كانت لآخر حصيلة أمس الأربعاء أفادت عن سقوط 41272 مواطنًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 95551 ،و يعتبر 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة.

المصدر: وكالات