الدفاع المدني في غزة: ارتفاع عدد شهداء الدفاع المدني الذين سقطوا خلال العدوان الإسرائيلي المستمر إلى 84 شهيدا بعد استشهاد أحد كوادره في قصف العدو منزلا بمنطقة الفاخورة غرب مخيم جباليا شمال غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 19 2024 - 06:30

الدفاع المدني في غزة: ارتفاع عدد شهداء الدفاع المدني الذين سقطوا خلال العدوان الإسرائيلي المستمر إلى 84 شهيدا بعد استشهاد أحد كوادره في قصف العدو منزلا بمنطقة الفاخورة غرب مخيم جباليا شمال غزة

منذ 5 mins 19 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة