الانفجار الذي سُمع دويه في المناطق الجنوبية من مدينة غزة ناتج عن نسف مبانٍ سكنية في محيط الكلية الجامعية وقد سُمع في أنحاء القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2024 - 03:26

الانفجار الذي سُمع دويه في المناطق الجنوبية من مدينة غزة ناتج عن نسف مبانٍ سكنية في محيط الكلية الجامعية وقد سُمع في أنحاء القطاع

منذ 43 mins 19 September، 2024
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