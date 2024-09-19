المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد حافظ حسين علي ملحم “أبو صالح” من بلدة قبريخا في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2024 - 00:22

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد حافظ حسين علي ملحم “أبو صالح” من بلدة قبريخا في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس

منذ 39 mins 18 September، 2024
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