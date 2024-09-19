المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد حافظ حسين علي ملحم “أبو صالح” من بلدة قبريخا في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2024 - 00:22
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث الخميس الساعة 5 عصراً حول آخر التطورات
المقاومة الإسلامية: سنواصل كما في الأيام الماضية عمليات اسناد غزة وأهلها ومقاومتها والدفاع عن لبنان وشعبه وسيادته
المقاومة الإسلامية: هذا المسار متواصل ومنفصل عن الحساب العسير الذي يجب أن ينتظره العدو المجرم على مجزرته الثلاثاء
المقاومة الإسلامية: هذا حساب آخر وآتٍ إن شاء الله وما حصل سيزيدنا عزماً على المضي في طريق الجهاد والمقاومة
المقاومة الإسلامية: قصفنا مرابض مدفعية العدو في نافيه زيف بالصواريخ ردا على الاعتداءات على بلدتي مجدل سلم وبليدا
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد على طريق القدس المجاهد علي محمد ترحيني "حيدر" مواليد 2001 من بلدة عبّا
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد على طريق القدس المجاهد محمد حسين العرب "قاسم" مواليد 1979 من بلدة فلاوي في البقاع
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد على طريق القدس المجاهد فضل عباس بزي "ابو عباس" مواليد 1991 من مدينة بنت جبيل
مراسل المنار: غارات للطيران المعادي على بلدات الخيام وكفركلا واطراف بلدة حلتا جنوب لبنان
السيد صفي الدين: الكلام غداً لسيد المقاومة حيث تنجلي الأمور ونكون أمام نمط جديد ومواجهة جديدة مع العدو
كتائب القسام: استهدفنا امس مبنى غرب رفح فيه عدد كبير من جنود العدو بصاروخ موجّه ما ادى الى مقتل واصابة من بداخله
سرايا القدس: استهدفنا بصواريخ "107 موجهة" مقر قيادة وسيطرة تابعاً لجيش العدو بمدينة الزهراء جنوب محور "نتساريم"
سرايا القدس: استهدفنا بصواريخ "107 موجهة" مقر قيادة وسيطرة تابعاً لجيش العدو بمدينة الزهراء جنوب محور "نتساريم"
كتائب شهداء الأقصى: قصف جنود العدو في حي الجنينة في رفح بالهاون الثقيل بالاشتراك مع كتائب الشهيد عبدالقادر الحسيني
سرايا القدس: مقاتلونا يخوضون معارك ضارية مع قوات العدو الاسرائيلي بمحيط المنزل المحاصر في قباطية
مراسل المنار: قوات العدو انسحبت من مخيم الفوار جنوب الخليل بعد اقتحام استمر 13 ساعة تخلله دهم عشرات المنازل
مراسل المنار: قوات العدو انسحبت من مخيم الفوار جنوب الخليل بعد اقتحام استمر 13 ساعة وتخلله دهم عشرات المنازل
مراسل المنار: قوات العدو انسحبت من مخيم الفوار جنوب الخليل بعد اقتحام استمر 13 ساعة وتخلله دهم عشرات المنازل
حركة الجهاد الإسلامي: العملية الصهيونية الغادرة بتفجير أجهزة اتصال هي جريمة حرب موصوفة ألحقت أضرارا بالمدنيين
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شنّ غارات على بلدتي بليدا ودير سريان جنوب لبنان
المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد حافظ حسين علي ملحم “أبو صالح” من بلدة قبريخا في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس
منذ 39 mins
18 September، 2024
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