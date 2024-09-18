مراسل المنار : مدفعية العدو تستهدف اطراف بلدة بيت ياحون – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 22:48

مراسل المنار : مدفعية العدو تستهدف اطراف بلدة بيت ياحون

منذ 38 mins 18 September، 2024
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