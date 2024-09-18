بزشكيان: هذا الحادث مصدر عار للدول الغربية وخاصة الأميركيين الذين لن يتورعوا عن تحقيق أهدافهم اللاإنسانية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 15:06

بزشكيان: هذا الحادث مصدر عار للدول الغربية وخاصة الأميركيين الذين لن يتورعوا عن تحقيق أهدافهم اللاإنسانية

منذ 23 mins 18 September، 2024
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